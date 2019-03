Yo también sé como salvar Menéame

Después de ver cómo todos ponéis medidas de mierda para salvar Menéame, yo en mi intrínseca negrura, propongo una serie de medidas eficaces para salvar tan digna web:

1) kit de bienvenida: toda nueva alta debe venir con algún souvenir, digamos, un poco de farlopa, ungüento potenciador de erecciones o un maromo.

2) Admin por un día: todo usuario antiguo sea quien sea tendrá derecho a ser admin por un día, si es izquierdoso podemita y planchabragas será Stalin, mientras que los trifachitos sodomitas serán Musolinis, así podréis desatar todo vuestro autoritarismo interior.

3) eliminación del voto negativo: si no estás de acuerdo con una noticia le chupas la polla al de al lado para que no vote. Ah qué eres mujer, no me consta en Menéame somos hombre o de la CIA, también hay algún sudaca desubicado.

4) Stricke griego: cuando alguien se saque una polla o teta de la boca para decir alguna estupidez, el subcontratado griego Nikopolidis los penetrará con su enorme sarisa.

5) Fin del servicio premium: Nada de pagar 45€ al mes por votar y tener derecho a babear. Basta, es estúpido, ni que mandarán a tías juntadas en Viagra. Menuda gilipollas para el paytowin este de mierda.