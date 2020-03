Yo no salgo al balcón a aplaudir a los sanitarios

(...) Algo interno en mí me impide salir al balcón a aplaudir y no sabía muy bien lo que era, hasta que he visto a un dirigente del PP aplaudir con inusitada vehemencia. Me parece una trampa en la que caemos recurrentemente que, cada vez que un colectivo es víctima de injusticia, la sociedad lo convierte en héroe. Es el truco neoliberal, la ideología que ha arruinado y privatizado nuestros sistemas públicos de salud, para ocultar la desigualdad y llenarnos los ojos de lágrimas con las que no nos dejan razonar.