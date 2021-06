Yo nací en el campamento creado para las víctimas del genocidio del que Marruecos no habla

Antes de empezar, me gustaría hacer una advertencia, que quizás pueda parecer obvia, pero que no lo es, y así ahorrarte tiempo de lectura. Este relato ni es imparcial ni pretende serlo, pues quien escribe sigue sufriendo las consecuencias de lo acontecido aquel fatídico otoño de 1975. Hecha la advertencia, y dado que sigues leyendo, creo que es justo que me presente: me llamo Sidi Talebbuia, soy abogado y nací en el campamento de Dajla, muy al sur de Argelia. Presumo de ser saharaui-hispalense por ser Sevilla mi casa.