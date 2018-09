"Yo he hecho lo que me ha dado la gana": la respuesta de Celia Villalobos

Un equipo de Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Celia Villalobos, que literalmente ha respondido así: "Yo he hecho lo que me ha dado la gana". De esta forma ha respondido después de que hayan salido a la luz las imágenes en las que se le ve comprando ropa en pleno hemiciclo. La popular ha denunciado la existencia de una "campañita" contra ella: "¿Me van ustedes a perseguir hasta que me muera?". Además, ha subrayado que ella no es "nadie" y que está "muy tranquilita y muy a gustito".