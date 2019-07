"Yo me apunté a un partido de centro, pero Ciudadanos ahora es populismo infantil"  

Hace dos semanas empezó un periodo de reflexión que terminó este jueves después de votar no en la investidura de Pedro Sánchez. El todavía diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre (Madrid, 1972), volverá a la Agencia Tributaria en el mes de septiembre tras cuatro años de andadura política. Decidió unirse al proyecto en 2015 como número dos de Albert Rivera en la lista madrileña al Congreso. Ahora no reconoce el partido, "pensaba que estaba en una formación centrista"; no entiende la estrategia...