Live at the Rainbow Theatre, Londres, Reino Unido 15 y 16 de diciembre de 1972 (Gira 'Close to the Edge') Director: Peter Neal Productores: Brian Lane y David Speechley Editor: Philip Howe Músicos: Jon Anderson - Voz principal y percusión Chris Squire - Bajo y coros Steve Howe - Guitarras y coros Rick Wakeman - Teclados, sintetizador, órgano Alan White - Batería