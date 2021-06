"Ya son muchos años así, la gente saharaui está muy quemada, y no sabe qué hacer con su vida"

Fadila Dellal es saharaui y navarra. Su biografía ha estado determinada por un conflicto que se cronifica. "Estados Unidos no para de armar a Marruecos. Pero lo que Marruecos no sabe es que Rusia y Argelia, como países aliados del Frente Polisario, están armándolo. Brahim Galli tiene una visión de arreglar las cosas porque ya son muchos años. La gente está muy quemada ya. Yo he estado allí, y ya no saben qué hacer con sus vidas. Mi abuela tiene 99 años, y me dice: 'Hija mía, yo ya no voy a volver a ver mi país.."