Ya está bien de blanquear fascistas en los medios

Hoy, en un medio local, he leído una columna de opinión que ya desde el título "prometía". Y se ha confirmado, una diatriba sin sentido contra el gobierno central, llamándolos comunistas, etarras, traidores y otras lindezas.

Busco un poco y, efectivamente, la autora es de V0x. Y hoy es el día que me he hartado. No servirá para mucho, pero he mandado un email a la redacción del periódico, diciéndoles que no deberían blanquear el fascismo, ni contribuir a la polarización de la sociedad. Tengo curiosidad por saber si obtendré algún tipo de respuesta.

Así que os invito a que hagáis lo mismo, ya sea en medios locales o nacionales. Siempre de forma educada, por supuesto. Que los medios sepan que hay una parte de sus lectores molestos con lo que están haciendo.

Y no, esto no es un ataque a la libertad de expresión de nadie, que os veo venir.