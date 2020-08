¿Y luego qué?

Deberíamos ser capaces de tener un debate público sobre el país que queremos para llegar a acuerdos de convivencia de cara al futuro. No podemos depender de los partidos políticos que forman parte del sistema, hay motivos para no tener demasiada fe en ellos.Es relativamente fácil señalar las culpas de la familia al cargo de la Jefatura del Estado, cualquiera que conozca medianamente la historia de España sabe que posiblemente no se trate de la gente más leal del mundo.... ¿Pero es mejor una república? ¿Que república?