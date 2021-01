Xiaomi presenta Mi Air Charge, su tecnología de carga inalámbrica a distancia: asegura poder cargar varios dispositivos

Xiaomi acaba de anunciar su propio sistema de carga inalámbrica a distancia: Mi Air Charge. Es decir, que no es necesario ni cables ni una base de carga, sino que el proceso de carga sucede de forma remota, a una distancia de "varios metros", y con una potencia de 5W, según asegura la compañía. Además, Xiaomi afirma que su tecnología es capaz de cargar varios dispositivos a la vez con una potencia de 5W y que "incluso los obstáculos físicos no reducen la eficacia de la carga". Es cierto que no es una velocidad demasiado alta.