Xabarín Club El programa infantil que convirtió a una generación de niños en pequeños rockeros

El primer club que me admitió como socio fue el de los Masters del Universo. Sl segundo fue el Xabarín Club. Los Masters del Universo eran unos muñecos de plástico, ciclados hasta niveles sobrehumanos, de los que ya no guardo demasiados recuerdos; al Xabarín Club, en cambio, lo recordaré siempre: era el programa de dibujos de la TVG, estaba liderado por un jabalí rockero y no tenía rival. Ni gigantes como Club Disney o el Club Megatrix podían achantarlo. El Xabarín tenía mejores series, buena música y toneladas de carisma.