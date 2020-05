Wizard of the Coast, avisa, un 60% de los jugadores de Dungeons and dragons tienen menos de 30 años

Parece que cada vez más jóvenes están interesándose por jugar a rol, y como padre del rol: Dungeons&Dragons es el sistema preferido para iniciarse entre los más jóvenes como se puede ver en el vídeo de esta noticia. Según indica Wizard of the coast, empresa encargada de la publicación de Dungeons and dragons, al parecer un 60% de los jugadores actuales tienen menos de 30 años, lo cual anuncia una larga vida al rol, algo que preocupaba a los jugadores más veteranos.