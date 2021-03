WIRED: La plataforma de extrema derecha Gab ha sido pirateada, incluidos los datos privados (ENG)

El grupo de transparencia DDoSecrets dice que pondrá los 70 GB de contraseñas, publicaciones privadas y más a disposición de investigadores, periodistas y científicos sociales. El domingo por la noche, el grupo de estilo WikiLeaks Distributed Denial of Secrets reveló lo que llama GabLeaks, una colección de más de 70 gigabytes de datos de Gab que representan más de 40 millones de publicaciones. DDoSecrets dice que un hacktivista que se identifica a sí mismo como "JaXpArO y My Little Anonymous Revival Project" extrajo esos datos de las bases ...