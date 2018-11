Windows 10 se está desactivando y cambiando de Pro a Home a algunos

Windows 10 se está desactivando para muchos usuarios. A usuarios que tienen instalada April 2018 Update y October 2018 Update. A algunos se les ha desactivado Windows 10, y no pueden volver a activarlo ni introduciendo nuevamente la clave. A otros, se les ha hecho un downgrade automático de Windows 10 Pro a Windows 10 Home, lo que implica que su clave no funciona para esa versión de Windows, por lo que no pueden reactivarlo. Microsoft ha reconocido el fallo, presente en sus servidores de activación y tratarán de corregirlo en 2 días.