Willy Toledo, tras plantar al juez: "No comparezco porque no he cometido ningún delito"

El actor estaba citado este martes por insultar a la Virgen y a Dios. "La Constitución me ampara", dijo en una rueda de prensa acompañado por Alberto San Juan y Javier Bardem. La huelga en el sector de la Justicia ha hecho que la vista se posponga para el próximo 28 de junio y Toledo ha apuntado que no sabe si va a acudir. Toledo estuvo acompañado por Javier Bardem y Alberto San Juan. "No hay necesidad de que yo me siente ante un juez por hablar de mis sentimientos religiosos o mi ideología". Considera que está amparado "por la Constitución".