Willy Toledo habla sobre Toni Cantó (13-05-2018)  

"Yo conozco a Toni Cantó desde que tenía, yo, cinco años. Mi padre y su padre, que eran comunistas los dos, no sé si su padre vive, el mío murió ya. Del PC además, mi padre era más maoista, era más chino… y veraneamos dos años juntos en un pueblo donde veraneaban ellos, no me acuerdo, en la costa valenciana, y luego me lo encontré en 7 vidas, otra vez… y muy bien. No era tan facha como es ahora…"