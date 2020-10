Wikipedia como símbolo de lo que está mal en la "economía hispana"

No tengo claro haber comentado esto en público antes, pero llevo años haciéndolo en privado. Estoy seguro también de que no seré el primero en haberlo expuesto, pero por A o por B tampoco se ha hecho demasiado caso a quienes han hablado públicamente sobre esto con anterioridad.

Aun así creo que es necesario poner el asunto sobre la mesa, otra vez. Antes de continuar, observemos la siguiente imagen:

La comparación entre el número de artículos en Español e Inglés no viene al caso, los motivos principales deberían resultar más que evidentes para quien tenga una comprensión mínima sobre el funcionamiento del mundo hoy en día.

Lo que sí debería llamarnos algo más la atención es la comparación con lenguas como el Alemán, Ruso, Francés e Italiano. Todas ellas con un número de hablantes mucho menor que el Español (tanto nativos como no nativos).

Antes de entrar en posibles causas, consecuencias y valoraciones, repasemos brevemente algunas cifras.

Número de artículos por hablante (nativo, total) [referencia]:

Español: 0.00352 , 0.00303

Alemán: 0.03293 , 0.01889

Ruso: 0.01083 , 0.00645

Francés: 0.02916 , 0.00815

Italiano: 0.02539 , 0.02422

Los números del Español son alarmantemente bajos comparados con el resto. El desaguisado es tal que incluso en artículos científicos donde se analiza la cuestión... que ni se plantean incluir al Español en la lista de lenguas estudiadas: Quality and Importance of Wikipedia Articles in Different Languages. Por cierto, este fenómeno de omitir el Español de estudios semejantes es un patrón que se extiende mucho más allá del caso de la Wikipedia.

Tengo alguna intuición sobre el por qué de estos números, pero no me siento especialmente seguro sobre estar en lo cierto. Lo que sí tengo más claro son las consecuencias.

Este fenómeno (que no engloba sólo el número de artículos publicados en la Wikipedia) afecta muy negativamente a todos los países de habla hispana. El conocimiento acumulado en la Wikipedia (aunque muchos hagan chanzas) es muy valioso, y afecta a nuestras economías.

Se ha demostrado en varias ocasiones como el contenido de calidad en Wikipedia influencia la productividad científica y la calidad del trabajo generado:

En la misma línea, un reciente estudio demostró impacto directo en el sector del turismo a través de la edición de artículos en la Wikipedia:

Hay algunos estudios más relacionados con esta iniciativa, pero la verdad es que son pocos y su relación con el asunto tratado es escasa. En mi opinión, el impacto económico de la Wikipedia es merecedor de un estudio detallado. Con la información disponible a día de hoy no podemos hacer mucho más que intuir por donde van los tiros.

Mi intuición me dice que el impacto de la Wikipedia no se limita a la publicación de unos pocos artículos científicos en un campo específico y al turismo en pueblecitos de España. Mi intuición me dice que su influencia es enorme (y por lo general, aun con guerras de edición, positivo en promedio).

Si queremos que las cosas mejoren en nuestros pueblos y ciudades, tanto en Latinoamérica como en España, deberíamos esforzarnos más en generar y difundir conocimiento. Y si es en nuestra lengua, mejor.

Escribir nuevos artículos (o traducirlos de otros idiomas) es un acto infinitamente más patriótico (entendiendo la "patria" en un sentido amplio) que colgar banderitas en el balcón. Y os animo a ello, aunque sólo sea por espíritu competitivo.