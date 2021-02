WhatsApp limitará las funciones de la app si no aceptamos sus nuevas condiciones: qué está pasando y cómo nos afecta

El pasado mes de enero WhatsApp actualizó sus términos de uso, algo que no estuvo exento de polémica. Tanto que tuvo que retrasar su entrada en vigor hasta el 15 de mayo para intentar explicar bien qué iba a ocurrir exactamente. Ahora la compañía ha publicado una entrada en su web en la que afirma que si no aceptamos las nuevas condiciones de WhatsApp tendremos acceso limitado a la app. Según WhatsApp, "durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación".