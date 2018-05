WhatsApp hace cambios y presenta novedades en los grupos: ya no podrán agregarte si tú no quieres

Los administradores ahora tendrán más control sobre el grupo, ya que podrán "restringir quién puede cambiar el nombre, ícono y descripción del grupo", además de "eliminar permisos de otros participantes". Además, "los creadores de los grupos ya no podrán ser eliminados del grupo que ellos comenzaron", informa la compañía. Pero también ganan poder los usuarios, puesto que Whatsapp ha "añadido más protección para que no te puedan añadir repetidamente a grupos de los que te has salido".