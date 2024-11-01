What's going on?

Un poco de Rory Gallagher:

Y te cuento, por dos motivos. Primero porque ya se deben estar oliendo la tostada y segundo porque puede contribuir a reducir bajas. El mundo ha cambiado.

Después de la intervención en Venezuela, a desentrañar todavía que pasó exactamente ahí, pasamos a la siguiente gasolinera que China tiene de camino, Irán. Pero en realidad no Irán, si no Oriente Medio.

Y hablar de Oriente Medio es hablar de Israel. Tanto ellos como USA están fuera de la órbita de la ONU por completo a cuenta del último y más sangriento episodio en Gaza, epílogo de una historia con décadas de derramamientos de sangre. Y no hay cantidad alguna de papeles de dólar que pueda cubrir eso.

A estas alturas los estaban esperando. La reacción de Irán en una primera lectura se antoja disparatada. ¿Atacar a todos los países circundantes? Eso es lo que se cuenta en la prensa occidental y es el tercer motivo para aclararlo.

Jameneí muerto el primer día, publicaron. A pesar de eso han seguido atacando algunos de los objetivos en los que se podría hallar, tal vez piensan que podría estar sólo herido, el hijo se podría haber postulado como sucesor... Lo que se dice.

Lo que parece no es que Irán haya atacado a los países de su entorno, lo cual no tiene demasiado sentido. Lo que tiene sentido es que haya atacado a todas las bases estadounidenses de países vecinos, incluidas instalaciones de radar clave.

Ahora mismo, si no están ciegos sobre el terreno, deben estar, como poco, tuertos. Y a nivel de inteligencia muchos aún no entienden lo que está pasando. El discurso para los países atacados es claro: EEUU no nos ha protegido, no hace falta que los soldados vuelvan. Lo digo porque chuparte un vuelo de 12 horas para luego tener que darte la vuelta es una faena. La cadena de mando iraní prácticamente habría pasado a una semi-clandestinidad como resultado de las reiteradas operaciones de descabezamiento.

Las declaraciones de un portavoz de EEUU, se diría que recién salido de alguna de las numerosas cubiertas de la estrella de la muerte, notablemente airado y avisando de que están preparados para una guerra de desgaste para la que no están preparados, son la señal más evidente de que, tal vez por primera vez, les han dado fuerte, dos o tres aviones en un día debe escocer:

www.youtube.com/shorts/gdsCLe13jUI

La reacción del militar, sacado a rastras mientras grita que nadie en EEUU quiere luchar por Israel, es casi la reacción de quien ha perdido un compañero. O de alguien que ve como determinadas decisiones abocan a su país al abismo. Tal vez incluso ambas.

www.youtube.com/watch?v=dRkMOtNf9cI

Y a partir de aquí pueden pasar varias cosas, lo que está claro es que si pretendían una operación "suave" que fracturara la sociedad iraní como en Ucrania, que ya partió por la mitad el país, aquí ni siquiera eso. Se diría que se acaban creyendo su propia propaganda, sino no se explican tales errores de apreciación. O eso o son sólo agentes del caos.

Hablan de usar a los kurdos, pero los han tenido en la recámara tanto tiempo que se diría que esa pólvora ya está mojada: a estas alturas deberían saber exactamente como van a intentar utilizarles. Eso y que Roma no paga traidores. Al fin y al cabo fueron las mentiras de UK las que han llevado a la situación de hoy en Palestina, pero cada uno lo ve a su manera:

www.youtube.com/shorts/SOih_56n1EY

Supongo que la pregunta que queda flotando en el aire es cuánto va a tardar EEUU a volver a tomar el asiento en la ONU que metafóricamente ha abandonado: cuánto tiempo, cuántos muertos. El último número que oí fueron 1.300 en Irán, súmale los 200.000 en Gaza, y súmale... la cuenta es larga.

Trump llegó prometiendo terminar el conflicto de Ucrania. Y más que congelar el conflicto se congeló el ambiente de las reuniones. Sobre Gaza vino a poner una gran sábana blanca y a anunciar la paz en grandes letras, la realidad son un montón de ruinas. Luego secuestró a Maduro, (ya decía cuando aún estaba Biden que él ya le habría robado el petróleo a Venezuela) y ahora se mete en Irán con el respaldo de 1 de cada 4 estadounidenses. Quiero decir, que a veces el problema es político, no logístico, y eso hay que contemplarlo también entre la capacidades.

¿Y Europa? Bueno, les acaban de volar la embajada en Oslo. Al que más se ha oído, al español, que cada vez se parece más a los latinos. Que no tienen el amparo de la ONU, dice. Y el alemán allí asintiendo mientras le leen la cartilla:

youtube.com/shorts/_DKpIlB_ENM?si=BsJcdR8yjfoUIylq

Pero los hechos son tozudos: les han volado la mitad y media de las bases de oriente medio, les han tumbado tres aviones, han puesto a la fuga al Lincoln y ahora les vuelan una embajada en Noruega. Y ni siquiera saben aún qué cojones hacer con Maduro. Vaya semanita. ¿No te parece que hay un mensaje implícito en todo esto?

www.youtube.com/watch?v=sR1XZMO5YeE