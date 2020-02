Una web vende por error sofás de 3.500€ a 3€ hasta agotar existencias

La anécdota "corrió como la pólvora": "He comprado 6 sofás. 4 más para tienda y mi jefe uno". Según el hilo abierto por Gili, se realizaron "más de 150 pedidos" de sofás "a 3€, 4€ y 5€", cuando esta marca "no tiene productos por debajo de 900€. ¿No hay ningún protocolo de no aceptar transacciones inferiores?", comentaba. "¿Es un error o una campaña?", llegaba a cuestionarse.