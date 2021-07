Warren Buffett se une a los negacionistas del bitcoin: "Es un engaño sin valor"

El legendario inversor, presidente y consejero delegado de Berkshire Hathaway, reconoce que el bitcoin es "ingenioso y el blockchain es importante, pero la criptodivisa no tiene valor como tal, no produce nada"."Puedes estar todo el día mirándolo y no fabricará bitcoins más pequeños ni nada de eso, es básicamente un engaño", ha afirmado Buffett durante su comparecencia a la que ha asistido junto a su también mítico socio, Charlie Munger.