Wall Street es un caballo desbocado: el 'indicador Buffett' alcanza un histórico 230% del PIB de EEUU y emite preocupantes señales de burbuja

Que el mundo sea un lugar cada vez más peligroso no parece estar disuadiendo a los inversores, que siguen llevando a Wall Street en volandas, pulverizando un máximo histórico tras otro. El rally experimentado en los últimos meses por las acciones estadounidenses es tal que la preocupación ha pasado de ser que estén caras a que se esté formando la enésima burbuja. Uno de los indicadores más seguidos para calibrar este riesgo, bautizado con el nombre de la leyenda de la inversión Warren Buffett, está resquebrajando su techo.