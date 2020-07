Vuelven las mascotas virtuales de windows95

Este es un proyecto open source que se ha encargado de portar a los Windows actuales muchas de las "mascotas" que teníamos pululando por el escritorio, como el gato Neko y la oveja eSheep, con la que jugábamos en nuestros entornos de 16bits. Aquí su entradilla: Can you remember this application from the '95? This nice sheep covered our desktops for years :D Since, this application was a 16-bit version and it doesn't work anymore on Windows7/8/10, I wrote a little application in c# to see this sheep again on the desktop!