Vuelven las ejecuciones públicas en excavadoras al Afganistán de los talibán

No es que en Afganistán no existiera la pena de muerte bajo el Gobierno anterior. Sólo que, ahora que los talibán han vuelto al poder, las ejecuciones regresan a las plazas públicas y con la misma brutalidad con que horrorizaron al mundo hace más de dos décadas. Entre actuar comedidamente para no espantar a quienes se mueven tímidamente entre bambalinas para reconocerlos, y aterrorizar sin pudor a los suyos para dar ejemplo y recordar a los afganos quién manda ahora, los talibán están eligiendo, sin duda, la dos.