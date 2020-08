¡Vuelve La Cafetera!

Uno de los programas que más me gustan escuchar mientras voy al trabajo, tomo mi café mañanero o aprovecho mis tiempos muertos es este programa. Tiene una cantidad de colaboradores genial trata temas de Medio Ambiente, Memoria Historica, Series/Cine, etc. Más la habituación lectura de titulares y reflexión grupal de las noticias más destacables. Si no lo conocéis, este es un buen momento para darle una oportunidad a una radio distinta.