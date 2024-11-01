edición general
La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa de este domingo en Madrid mientras se preparan nuevas protestas propalestinas

La organización de La Vuelta a España ha decidido recortar en 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid, de 108 km, por “motivos de tráfico”.

comadrejo #1 comadrejo
Si la final de la copa del rey la organizaron en una dictadura teocratica, esta final de la vuelta podían organizarla en los altos del golan ocupados. :troll:
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 mis dieses
#4 laruladelnorte
Entre gritos de 'Israel asesina, La Vuelta patrocina' y 'Cada niño muerto, es un niño nuestro', el pelotón de ciclistas ha atravesado la primera parte de la etapa, dirigiéndose hacia la Bola del Mundo (Puerto de Navacerrada)

Por cada pueblo que pasen gritemos todos a una por las victimas inocentes del gobierno de Israel.
#3 DenisseJoel
La Vuelta prefiere recortar kilómetros y kilómetros de las etapas en lugar de hacer lo correcto.
Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
#3 en el "El pais" dejan caer como que el recorte de kilómetros es de un patrocinio que al final no paga. No copio por muro de pago, pero está la página en su portada
#8 DenisseJoel
#7 Bueno, lo que diga "El País", un medio que sigue tratando de culpar a las víctimas en sus artículos, es bastante irrelevante.
DarthMatter #2 DarthMatter *
Como sigan recortando kilómetros ... los ciclistas van a tener que correr en reversa (dando marcha atrás). :-D
a69 #9 a69
"If You Tolerate This Your Children Will Be Next"
A.more #5 A.more
Es una vergüenza para España. Mejor anular la vuelta que blanquear asesinos.
