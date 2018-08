La voz de los británicos en Benidorm: No podemos ser una carga para España

Estamos hartos de que Benidorm sea una especie de jungla en la que todo vale. Lo de Tomek ocurrió en mayo y, para ser sincera, me metieron en ello. La comunidad británica sabe que estoy muy involucrada en la ciudad y siempre me mandan lo 'mejorcito' de Benidorm. Un tatuador me envío la foto y me dijo 'mira esto qué mal'. Me fui a buscar a Tomek y no me resultó difícil encontrarle. Entonces no pudimos denunciar porque no sabíamos quién le había tatuado. Hace unas semanas por fin lo pudimos identificar y ahí ya la historia saltó a la prensa.