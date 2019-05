Vox amenaza con hacer alcaldesa a Carmena si PP y Cs no se sientan a negociar un acuerdo en Madrid

Manuela Carmena podría continuar siendo alcaldesa de Madrid si no hay acuerdo entre otras fuerzas que supere los votos que suman Más Madrid y el PSOE y Vox podría ayudar a ello. Fuente del partido han asegurado este jueves que están dispuestos a permitir que que la hoy alcaldesa siga para demostrar a PP y Ciudadanos que van en serio y que si no acceden al menos a sentarse con ellos a negociar un acuerdo no tendrán sus votos en la capital.