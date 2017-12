Volver al trabajo después de ser padre: un mes (solamente) con Carmen

Este domingo Carmen ha cumplido un mes. Y este lunes me reincorporo al trabajo, pero no me quiero despegar de ella. Tuve a Andrea en 2004 y a Lucas en 2005. Entonces apenas tenías dos días de permiso en los que tenías que correr por la ciudad para hacer gestiones: convertirte en padre era como una contingencia cualquiera. Ahora en 2017 ya son cuatro semanas de baja por paternidad: en este mes hemos podido cuidarnos, conocernos, redescubrirnos, tejer una nueva relación