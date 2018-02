"En España es más rentable perder a todos los clientes que pagar por tener el fútbol"

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha asegurado que, si no cambia el modelo actual, no le salen "las cuentas" del fútbol, porque se ha llegado a la situación "absurda" de que sale más rentable incluso perder a todos los clientes que pagan por ese contenido. El modelo actual, de costes mínimos garantizados, "no cuadra", por lo que ha expresado su deseo de cambiarlo.