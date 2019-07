Vladimir Putin y Mike Pence acaban de cancelar abruptamente sus eventos [ENG]

Tanto el vicepresidente estadounidense Mike Pence como el presidente ruso Vladimir Putin han cancelado abruptamente sus eventos planeados casi al mismo tiempo para afrontar una situación excepcional. Algunos medios informaron que Putin está lidiando con la muerte de 14 marineros en un submarino ruso no muy lejos de la frontera de Rusia con Noruega. La oficina de Pence dijo que el vicepresidente no fue llamado a Washington para una "emergencia", sino para enfrentar una "situación" no revelada.