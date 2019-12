Vivimos en un matriarcado

Vivo en un país en el que el simple hecho de decir que uno no está de acuerdo en que todo sea patriarcado o todo sea machismo se considera machista y patriarcado, es decir, un país en el que se cercena la libertad más esencial de todas, que es la libertad de expresión y esto se hace porque esa es la más peligrosa. No solo eso, se pretende que cualquier crítica al dogma feminista sea delito. Al emperador le da igual ir desnudo, lo que no quiere es que nadie se atreva a decirlo.