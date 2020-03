La viuda de Steve Jobs afirma que sus hijos no recibirán ninguna herencia

En una entrevista con The New York Times, Laurene Powell Jobs, viuda del fundador de Apple, Steve Jobs, arremetió contra la desigualdad económica en la sociedad contemporánea y dijo que sus hijos no recibirán ni un centavo de la fortuna que amasó su exmarido, fallecido en 2011. "No está bien que las personas acumulen grandes riquezas equivalentes a las de millones y millones de personas juntas. No hay nada de justo en eso", afirmó Powell Jobs.