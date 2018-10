Si anoche bebimos demasiado, puede que este sea un intento de remediar la resaca con medicamentos o alimentos varios. ¿Es la vitamina B12 uno de ellos? La leyenda popular no duda en atribuirle capacidades casi mágicas.Pero, la respuesta es que... no. Eso de tomar vitaminas para mitigar los horribles efectos postfiesta no tiene ni efectividad ni sentido. Al menos eso es lo que dicen las evidencias, y también la fisiología. ¿Por qué no?