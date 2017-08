Los visionarios cuadernos de Leonardo da Vinci, ahora disponibles online

A partir de 2007, la Biblioteca Británica publicó online The Codex Arundel gracias a una colaboración con Microsoft. El proyecto, denominado Turning the Pages 2.0, permitió a los visitantes recorrer los cuadernos con animaciones y anotaciones en pantalla para explicar diferentes aspectos de las páginas. La versión recién digitalizada nos permite un mayor acercamiento a las páginas, pudiendo ver en detalle los esbozos y escritos de Leonardo. Incluso si no hablamos italiano, vale la pena echarle un vistazo.