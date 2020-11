El virus de la soledad

La soledad es una de las secuelas asociadas a la pandemia. No es que en estos meses haya crecido el número de personas que viven sin ningún tipo de compañía, que también, sino que incluso entre quienes han elegido ese modo de vida se ha instalado la sensación de abandono, de no tener a alguien cerca, de que nadie toque a tu puerta, de no recibir una llamada, de no disfrutar de un encuentro cara a cara con el que aliviar esa pesada carga de horas y de días. Resulta chocante hablar de soledad en este mundo con ventanas en forma de pantalla