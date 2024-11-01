-Deme un trozo de pizza virtual.
-Recuerde que no alimenta…
-Ya, lo sé, pero es que quiero adelgazar.
-Serán 2 qelems.
-¿Ha subido?
-Sí, por el nuevo impuesto sobre proyectores holográficos. Ahí no hay nada que pueda hacer.
-Siempre estamos igual… Al menos me pondrá un ingrediente extra de cortesía, por la subida y por ser cliente. Va, enróllese… 😉
-Jaja…😄 Bueno, que no se diga que no cuidamos a los buenos clientes: le puedo poner un poco de oxido de dihidrógeno deshidratado, que le ayudará a cuidar la línea.
-Cómo se lo agradezco. 😊
-Ah, y recuerde comerse la pizza antes de llegar a la esquina, mis proyectores holográficos no tienen más alcance.
-¿Pero no los había cambiado ya a los Mark III? 🤔
-Buff… qué va, el roboinspector me dijo que la instalación no soportaría el tráfico de datos extra, y renovarla es una pasta. 😞
-Los putos robots siempre poniendo trabas… 🤨