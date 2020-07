Virgin da un paso atrás con el Hyperloop en España: "No hay ayudas públicas"

Este verano se cumplen dos años de un convenio por el que la estadounidense Virgin Hyperloop One se comprometía a invertir 430 millones de euros en un centro de pruebas para su tren ultrarrápido en Málaga. Todo este tiempo después, la compañía deja en 'vía muerta' el proyecto. Y lo justifica en la ausencia de dinero público: "No se nos han concedido ayudas públicas". El CDTI, organismo público con el que mantuvo conversaciones previas en el pasado, confirma que no ha habido ningún tipo de petición formal. (...)