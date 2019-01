Violencia de género: una tesis que no va a gustar a nadie

Un día como hoy, hace unos años, me desperté con un aviso en el contestador del teléfono. Tenía que personarme con la mayor brevedad posible en la comisaría de la Policía Nacional de Arganzuela (Madrid), pues una persona muy cercana a mí (cuya identidad prefiero reservarme, le llamaremos José K.) me había designado como abogado. Cuando llegué a la comisaría me permitieron entrevistarme con él brevemente antes de prestar declaración en calidad de imputado.