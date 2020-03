El violador no es como te lo imaginas

Hace más de 15 años que en Reino Unido está vigente una ley de libertad sexual que contempla la ausencia de consentimiento (y no la violencia) como la clave para determinar si ha habido o no una violación. Y no, eso no significa que desde entonces las partes tengan que firmar un contrato antes del coito. Tampoco que haya que estar repitiendo "sí" hasta el final. Simplemente significa, efectivamente, que cuando no hay consentimiento, hay violación. Haya o no haya violencia. Y la ausencia de un "no" no es un sí.