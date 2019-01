Villarejo recurrió a un dispositivo capaz pinchar los móviles de todo un edificio

El comisario Enrique García Castaño ofreció en octubre de 2005 a Villarejo una nueva técnica de espionaje a un coste de 6.000 euros al mes: "Te pones delante de un edificio, un bloque grande, sacas todos los móviles que hay allí y después te los pincha"." ¿De dónde es ese equipo?, ¿te lo intercepta? ¿Cuánto vale ese?", pregunta Villarejo, a lo que García Castaño le responde: "De aquí, español. No lo sé, pero no debe de valer muy caro. No debe de valer caro caro. Lo tiene una empresa, que Cifra es su representante"..