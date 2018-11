"Yo quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo". España. Enero de 2016. Podemos acababa de entrar en el Congreso. La cita de Pepe Mujica no me la recordó otro cubazolano del norte sino un veterano periodista parlamentario. "La realidad política de este país está pensada para que siempre miremos al lado equivocado".