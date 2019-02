Y Vila rompió el relato

La segunda semana del juicio del procés ha evidenciado las diferentes estrategias de defensa en el banquillo de los acusados. Del “somos presos políticos” del ex conseller Raül Romeva y el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez al “despropósito” de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Santi Vila, el ex consejero ‘arrepentido’.