Vikings: Valhalla, secuela de Vikings (ENG)

Netflix está rescatando una vez más una serie de televisión que se está agotando en las redes convencionales, aunque no de la forma que cabría esperar. Vikings: Valhalla, una secuela espiritual de los vikingos vendrá del cerebro de la serie Michael Hirst. No esperes ver a ninguno de los personajes conocidos: se sitúa 100 años después del final de la serie de History y se centra en leyendas del final de la era vikinga, como Leif Erikson, Harald de Noruega e incluso William the Conqueror.