Un vigilante llama a la Policía para obligar a desvestirse a dos musulmanas en el césped de una piscina municipal

Las afectadas relatan que el vigilante les espetó: "Os quitáis la ropa u os invito a abandonar el recinto. Y si no, llamo a la Policía"Acudieron dos agentes de la Policía que, según las mujeres, les recordaron: "Estamos en España, esto no es racismo, si yo te dijera a ti lo que es racismo…"Tras comprobar que no había ninguna norma que las obligase a estar en bañador, los policías se fueron.