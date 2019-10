El vigilante de Eroski: "Cifuentes se negó a pagar las cremas diciendo que no las había sustraído"

Al ver que la mujer, que no era otra que Cristina Cifuentes, se acercó a la línea de cajas y no pagó los productos, le preguntó si portaba algún objeto que no “hubiera abonado”. La mujer aseguró que no y el vigilante realizó “varias comprobaciones” para confirmar que “portaba los envases de crema”. Entonces, se pidió a Cifuentes que los pagara y ella se negó porque insistía en que no los había robado. Ante la negativa, el equipo de seguridad acudió a la Policía Nacional.