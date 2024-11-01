La viga en el ojo propio  

Después de casi ocho años de negarlo a medias por activa y por pasiva, Trump confirmó que sí utilizó la frase "países de mierda" para referirse a algunos países, como algunos africanos, durante una reunión a puerta cerrada con senadores sobre política migratoria en enero de 2018. Trump preguntó por qué Estados Unidos debería aceptar inmigrantes de "países de mierda" y aludió directamente a Haití. En 2018 se hicieron muchas piruetas para confundir al personal, negando en parte o retorciendo las declaraciones para confundir aún más al personal
