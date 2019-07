Los vídeos del juicio por los ordenadores de Bárcenas: así defendió la Fiscalía al PP

La Fiscalía se ha alineado con el PP para pedir su absolución en el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas. El Ministerio Público no sólo decidió no sumarse a la acusación contra los conservadores por un supuesto delito de daños informáticos,que sólo han mantenido las acusaciones populares,sino que además ha defendido al PP a capa y espada en el juicio."Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B,esa información no le es ajena"; “Era del PP,y por tanto su destrucción no colma el tipo penal de daños inform