Los vídeos de un burdel que salpican a Hacienda y policías: "Te van a fusilar"  

¿No has puesto nada de lo que hemos hablado con las chiquitas? Por poner lo que nos conviene y lo que no, no". Son las 12 y cuarto de la noche y varios funcionarios de la Agencia Tributaria llevan ya siete horas realizando una inspección fiscal en uno de los principales burdeles de Valencia, el Cat Events. Acompañados por policías nacionales, los inspectores de Hacienda buscan pruebas de que las chicas son trabajadoras encubiertas del local, no simples meretrices que alquilan las habitaciones tras conseguir un cliente